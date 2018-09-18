Апелляционный суд ограничил доступ ГПУ к данным журналистки "Схем"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Апелляционный суд признал, что в Генпрокуратуре действительно потребовали избыточное количество данных с моего и с телефона Кристины Бердинских. С одной стороны, это хороший знак и показывает, что недаром риск раскрытия источников журналистов вызвал такую острую реакцию общества. В то же время судья, хоти и в суженном объеме, но все равно разрешил прокуратуре снять с наших мобильных данные. Что по сути является слежкой за журналистами пост-фактум", - прокомментировала решение суда Седлецкая.
Адвокат журналистки Анатолий Попов заявил, что также считает решение суда победой с точки зрения защиты источников журналистов, поскольку суд все равно разрешил следователям получать данные о передвижении журналистов.
Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
- Адвокаты Седлецкой 11 сентября подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 27 августа.
- Седлецкая заявила, что генпрокурор Юрий Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире.
- Позже Луценко объяснил, почему доступ к телефону журналистки "Схем" пришлось получать через суд.
- Президент Петр Порошенко заявил, что "было бы хорошо, если бы журналистки пришли к генпрокурору и сняли все вопросы".
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