Апелляционный суд ограничил доступ ГПУ к данным журналистки "Схем"

18 сентября, 2018, 16:05

Апелляционный суд Киева ограничил доступ ГПУ к данным мобильного телефона главного редактора проекта журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой, отменив соответствующее постановление Печерского суда

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Апелляционный суд признал, что в Генпрокуратуре действительно потребовали избыточное количество данных с моего и с телефона Кристины Бердинских. С одной стороны, это хороший знак и показывает, что недаром риск раскрытия источников журналистов вызвал такую острую реакцию общества. В то же время судья, хоти и в суженном объеме, но все равно разрешил прокуратуре снять с наших мобильных данные. Что по сути является слежкой за журналистами пост-фактум", - прокомментировала решение суда Седлецкая.

Адвокат журналистки Анатолий Попов заявил, что также считает решение суда победой с точки зрения защиты источников журналистов, поскольку суд все равно разрешил следователям получать данные о передвижении журналистов.

Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.