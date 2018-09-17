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Жертвами урагана "Флоренс" уже стали 23 человека

Жертвами урагана "Флоренс" в США, по последним данным, стали 23 человека

Об этом сообщает ABC News.

17 человек погибли в штате Северная Каролина, еще шесть погибли в Южной Каролине.

Ранее сообщалось о 18 погибших. Отмечалось, что 740 тысяч домов и предприятий остаются без электричества. На данный момент ураган ослабел до уровня тропической депрессии.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния в связи с приближением урагана "Флоренс". Он заверил американцев, что федеральное правительство полностью готово к урагану.

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