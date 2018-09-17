Заместитель Луценко объяснил, как ГПУ будет защищать Тумгоева после выдачи России

17 сентября, 2018, 22:27

Россия станет объектом иска со стороны Украины о нарушении прав человека в случае применения пыток к подозреваемому в участии в "ИГ" в Сирии Тимуру Тумгоеву

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, комментируя решение ГПУ об экстрадиции в РФ ингушского добровольца Тумгоева.

"Украина, как и Россия, как участница многосторонних конвенций имеет право на регулярные посещения гражданина Тумгоева, которого мы экстрадировали в Россию, на предмет бесчеловечного обращения и применения к нему пыток. В случае выявления пыток Россия станет объектом иска со стороны Украины по поводу нарушения прав человека, и само существование такого иска поставит под угрозу любую выдачу любого правонарушителя любой цивилизованной страны в Россию", - отметил Енин.

По его словам, у россиян "слишком многое на кону", поэтому они не будут рисковать.