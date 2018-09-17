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Заместитель Луценко объяснил, как ГПУ будет защищать Тумгоева после выдачи России

Россия станет объектом иска со стороны Украины о нарушении прав человека в случае применения пыток к подозреваемому в участии в "ИГ" в Сирии Тимуру Тумгоеву

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, комментируя решение ГПУ об экстрадиции в РФ ингушского добровольца Тумгоева.

"Украина, как и Россия, как участница многосторонних конвенций имеет право на регулярные посещения гражданина Тумгоева, которого мы экстрадировали в Россию, на предмет бесчеловечного обращения и применения к нему пыток. В случае выявления пыток Россия станет объектом иска со стороны Украины по поводу нарушения прав человека, и само существование такого иска поставит под угрозу любую выдачу любого правонарушителя любой цивилизованной страны в Россию", - отметил Енин.

По его словам, у россиян "слишком многое на кону", поэтому они не будут рисковать.

  • Напомним, 17 сентября возле здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украиной на запрос России подозреваемого в участии в "ИГ" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
  • В столкновениях пострадали семеро полицейских, из-за чего было открыто два уголовных производства - о насилии в отношении правоохранителей и хулиганстве.
  • Ранее в ГПУ заявили, что провели экстрадиционную проверку и не выявили обстоятельств, которые затруднили бы выдачу Тумгоева. Он обжаловал решение об экстрадиции, но украинские суды не удовлетворили жалобу. Также ему отказали в политическом убежище.
  • Позже заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что за последние 4 года Россия выдала Украине более 90 правонарушителей.
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