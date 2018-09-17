За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 правонарушителей, - ГПУ
РФ выдала Украине лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Громадское.
"Среди них есть убийцы двукратной призерки Чемпионата мира, есть те лица, которые подозревались в убийстве инкассаторов, в изнасиловании малолетних и очень-очень многих резонансных преступлениях", — подчеркнул он.
Енин подчеркнул, что существующий механизм экстрадиции, в частности из РФ, позволяет привлечь к ответственности людей, совершивших тяжкие преступления в Украине.
Он добавил, что в основном Украина выдает России лиц, подозреваемых в убийствах, грабежах и других преступлениях насильственного характера.
"Здесь вопрос стоит достаточно резко: либо мы выдаем этих лиц Российской Федерации, или мы, по-видимому, достаточно безосновательно, будем надеяться, что указанные лица откажутся от типичного для них занятия и не будут тем же самым заниматься на территории Украины", — резюмировал Енин.
Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Украина экстрадировала в Россию около 100 человек.
- 14 сентября Украина экстрадировала на запрос РФ Тимура Тумгоева, которого российские власти подозревают в участии в структурном подразделении террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии.
- 17 сентября возле здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украиной на запрос России подозреваемого в участии в "ИГ" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
- В столкновениях пострадали семеро полицейских.
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