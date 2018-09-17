За последние 4 года Россия выдала Украине более 90 правонарушителей, - ГПУ

17 сентября, 2018, 20:33

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что за последние 4 года Россия выдала Украине более 90 правонарушителей

РФ выдала Украине лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Громадское.

"Среди них есть убийцы двукратной призерки Чемпионата мира, есть те лица, которые подозревались в убийстве инкассаторов, в изнасиловании малолетних и очень-очень многих резонансных преступлениях", — подчеркнул он.

Енин подчеркнул, что существующий механизм экстрадиции, в частности из РФ, позволяет привлечь к ответственности людей, совершивших тяжкие преступления в Украине.

Он добавил, что в основном Украина выдает России лиц, подозреваемых в убийствах, грабежах и других преступлениях насильственного характера.

"Здесь вопрос стоит достаточно резко: либо мы выдаем этих лиц Российской Федерации, или мы, по-видимому, достаточно безосновательно, будем надеяться, что указанные лица откажутся от типичного для них занятия и не будут тем же самым заниматься на территории Украины", — резюмировал Енин.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Украина экстрадировала в Россию около 100 человек.