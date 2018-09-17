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Вопрос защиты украинских реформ перед опасностью реванша является крайне важным, - Княжицкий

Решить его можно только совместными усилиями, став против российской агрессии на защиту прав человека и тех ценностей, ради которых было подписано Соглашение об Ассоциации

Об этом в понедельник, 17 сентября, заявил сопредседатель Парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, народный депутат Украины Николай Княжицкий.

Восьмое заседание Парламентского комитета Ассоциации при участии представителей Европарламента, Верховной Рады, членов правительства и представителей региональной власти проходит во Львове. Европейскую часть возглавляет член Европарламента Дариуш Росати, украинскую – народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Если Россия направила этих своих "туристов" в Солсбери, то представьте, что происходит в Украине: на фронте, в нашем политикуме, СМИ. Представьте, сколько денег вливается для реванша на выборах. И когда я часто слышу от наших европейских коллег, что можно так или иначе договориться с Россией, и пусть Украина остается буфером, скажу, что это невозможно", - отметил Николай Княжицкий.

По его мнению, в случае, если Украина попадет в российское пространство, то буфером станут Польша, Румыния и Венгрия, а не Украина. Поэтому вопрос стратегического европейского выбора и реформ является крайне важным.

"Мы очень благодарны этому составу Европейского парламента за поддержку. Если посмотреть на то, что мы сделали после Революции Достоинства, то фактически мы живем в другой стране. За четыре года Украина изменилась кардинально. Конечно, мы чувствуем, что этих изменений недостаточно, но доказать их сможем, только если вместе станем против российской агрессии на защиту прав человека и на защиту тех ценностей, ради которых мы подписывали Соглашение", - заявил народный депутат.

Во время заседания ПКА также будут обсуждаться вопросы приоритетности в рамках имплементации Соглашения об Ассоциации, перспективы углубления отношений между ЕС и Украиной, трансграничное сотрудничество, безопасность, реформа децентрализации, избирательная и судебная реформы.

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