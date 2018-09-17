В России заявили, что Сенцов в "удовлетворительном" состоянии

17 сентября, 2018, 13:53

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что заключенный в заполярной колонии украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает с 14 мая, находится в удовлетворительном состоянии

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс-Поволжье".

"Я нахожусь на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в округе и с руководством региона. Они подтверждают эту информацию", - сказала Москалькова.

По состоянию на 17 сентября Олег Сенцов голодает уже 127-й день. В Париже в поддержку Сенцова запустили флешмоб - десятки людей, среди которых известные французские деятели искусства и интеллектуалы, по очереди голодают перед посольством России в каждый по одному дню.

Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.

После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.

Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.

Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.

У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.

Сенат США готовит обращение к Госдепу и президенту Дональду Трампу, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.

Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова.