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В "Нафтогазе" объяснили украинцам, почему отопительный сезон могут сорвать


фото: uacrisis
Подача областными и местными газораспределительными предприятиями неполного объема данных для реестра абонентов ставит под угрозу прохождение отопительного сезона

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"То, что облгазы не передали данные для создания реестра абонентов, который с 21 октября начнет работу - это ставит под угрозу работу всего рынка газа ... Их база, которую они нам передали, почему-то неполная. Именно из-за этого есть серьезные риски по работе в отопительном сезоне", - подчеркнул он.

По словам Коболева, подача неполных данных является саботажем. Ведь поставщик газа не может подать заявку на обслуживание тех абонентов, которых нет в системе.

"Мы анализировали своих клиентов, а у нас есть более 400 тепловиков - по состоянию на середину сентября облгазы ввели в базу 150 тепловиков. Еще 250 "потерялось" и это не случайность - это целенаправленный саботаж. Я абсолютно уверен... и есть доказательства, что это саботаж запуска нормальной работы рынка газа", - отметил Коболев.

 

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