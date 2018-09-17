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В Полтаве новый секретарь горсовета не мог попасть в кабинет, потому что экс-мэр забрал ключи


фото: 0532.ua
Новоназначенный секретарь горсовета Полтавы Александр Шамота не мог попасть на работу, потому что двери кабинета были закрыты, а бывший горглава Александр Мамай забрал ключи

Об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что Шамота был вынужден обратиться в полицию. Под присмотром правоохранителей спасатели открыли дверь кабинета и сменили замки.

Впрочем во время осмотра кабинета экс-секретаря горсовета Оксаны Деркач новый секретарь не смог найти печать секретаря городского совета, передает 0532.ua.

Этой печатью визируются все важные документы горсовета.

Отметим, что 17 сентября во время пресс-конференции Мамай заявил, что считает свое увольнение с должности городского главы нелегитимным. Также он продемонстрировал печать горсовета.

"Находится лично у меня. Если сейчас кто-то будет рассказывать, что она потеряна, что ее кто-то украл. Вот она эта печать, я вам ее демонстрирую", — сказал он.

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