В Полтаве новый секретарь горсовета не мог попасть в кабинет, потому что экс-мэр забрал ключи
Об этом сообщает Громадское.
Отмечается, что Шамота был вынужден обратиться в полицию. Под присмотром правоохранителей спасатели открыли дверь кабинета и сменили замки.
Впрочем во время осмотра кабинета экс-секретаря горсовета Оксаны Деркач новый секретарь не смог найти печать секретаря городского совета, передает 0532.ua.
Этой печатью визируются все важные документы горсовета.
Отметим, что 17 сентября во время пресс-конференции Мамай заявил, что считает свое увольнение с должности городского главы нелегитимным. Также он продемонстрировал печать горсовета.
"Находится лично у меня. Если сейчас кто-то будет рассказывать, что она потеряна, что ее кто-то украл. Вот она эта печать, я вам ее демонстрирую", — сказал он.
- 14 сентября в Полтаве депутаты горсовета во время второй части пленарного заседания внеочередной сессии большинством голосов уволили с должности мэра Мамая.
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