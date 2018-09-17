В Нигерии в результате наводнения погибли более 100 человек

17 сентября, 2018, 17:20

В Нигерии в результате мощного наводнения, затронувшего не менее 11 штатов, погибло более ста человек

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщило ВВС со ссылкой на данные Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны.

Как отмечается, наиболее острой ситуация является в штате Нигер. Здесь от наводнений уже погибли 40 граждан. Тысячи людей покинули свои дома в центре и на юге Нигерии.

Но наиболее пострадавшими являются сельские районы. Здесь наводнение затопило посевы продовольственных культур, а также дома и дороги.

Власть заявила о вероятности введения чрезвычайного положения в случае, если дожди не прекратятся в ближайшее время.

Продолжительные ливни в Нигерии вызвали мощное наводнение: из берегов вышли две крупнейшие реки страны - Нигер и Бенуэ.