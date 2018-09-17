В Нигерии в результате наводнения погибли более 100 человек
17 сентября, 2018, 17:20
В Нигерии в результате мощного наводнения, затронувшего не менее 11 штатов, погибло более ста человек
Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщило ВВС со ссылкой на данные Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны.
Как отмечается, наиболее острой ситуация является в штате Нигер. Здесь от наводнений уже погибли 40 граждан. Тысячи людей покинули свои дома в центре и на юге Нигерии.
Но наиболее пострадавшими являются сельские районы. Здесь наводнение затопило посевы продовольственных культур, а также дома и дороги.
Власть заявила о вероятности введения чрезвычайного положения в случае, если дожди не прекратятся в ближайшее время.
Продолжительные ливни в Нигерии вызвали мощное наводнение: из берегов вышли две крупнейшие реки страны - Нигер и Бенуэ.
- Ранее, в августе, сильное наводнение привело к эвакуации 1600 человек на юге Франции, большинство из которых отдыхали в кемпингах.
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