В НАТО признали: за 4 года в Украине было больше реформ, чем за предыдущие 20. Но работы еще много
Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде".
"Украина осуществляет реформы в течение четырех последних лет, и за эти четыре года вы сделали больше, чем за предыдущие 20", - подчеркнул он.
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Впрочем, по словам Альваргонсалеса, несмотря на то, в каком состоянии Украина начала реформы, то эти изменения не являются вопросом года, двух или четырех. Для существенных изменений необходимо гораздо больше людей, усилий и времени.
"В НАТО есть более 1300 элементов стандартизации, которые Украина должна внедрить, ввести в собственное законодательство, в нормативную базу. Украина имеет прогресс на этом пути. Мы, конечно, хотели бы видеть больше – но мы всегда хотим большего", - подытожил Альваргонсалес.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки к Конституции. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в парламенте.
- Рассмотреть "евроатлантические" поправки в Конституцию Рада планирует 20 сентября.
- У Порошенко объяснили, что для внесения указанных изменений в Конституцию проводить референдум не нужно.
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