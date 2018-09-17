В НАТО признали: за 4 года в Украине было больше реформ, чем за предыдущие 20. Но работы еще много

17 сентября, 2018, 12:05

Украина за последние четыре года воплотила в жизнь большое количество реформ, однако на пути к членству в Альянсе нужно работать больше

Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде".

"Украина осуществляет реформы в течение четырех последних лет, и за эти четыре года вы сделали больше, чем за предыдущие 20", - подчеркнул он.

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Впрочем, по словам Альваргонсалеса, несмотря на то, в каком состоянии Украина начала реформы, то эти изменения не являются вопросом года, двух или четырех. Для существенных изменений необходимо гораздо больше людей, усилий и времени.

"В НАТО есть более 1300 элементов стандартизации, которые Украина должна внедрить, ввести в собственное законодательство, в нормативную базу. Украина имеет прогресс на этом пути. Мы, конечно, хотели бы видеть больше – но мы всегда хотим большего", - подытожил Альваргонсалес.