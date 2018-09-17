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В НАТО назвали единственный вариант завершения войны на Донбассе

В Альянсе считают, что военные действия на Донбассе должны быть завершены в результате политически согласованного решения

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Axios.

Он отметил, что Альянс крайне внимательно следит за ситуацией в и вокруг Украины. По его словам, НАТО оказывает мощную поддержку Украине, в частности политическую поддержку ее территориальной целостности, а также никогда не признает аннексию Крыма.

"США решили предоставить больше военных средств (Украине, - ред.) и, самое главное, мы поддерживаем попытки найти политическое решение, согласованное на переговорах, поэтому мы поддерживаем усилия по реализации Минских соглашений. Мы не видим другого способа решения конфликта, кроме политически согласованного решения", - подчеркнул Столтенберг.

 

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