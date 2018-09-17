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В Казахстане украинского журналиста задержали за "нарушение трудовой деятельности"

В Казахстане админсуд Уральска начал рассмотрение дела украинского журналиста Александра Гороховского в отношении нарушения им законодательства о трудовой деятельности иностранцев

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщила "Радио Свобода".

Как отмечается, во время слушания Гороховский сообщил, что в Казахстан он приехал по приглашению журналистов газеты "Уральская неделя" с целью обмена опытом.

Административный протокол в отношении Гороховского был составлен 15 сентября во время проверки в одном из отелей Уральска, где проходил тренинг по журналистике. Его устроил казахский журналист Лукпан Ахмедьяров.
Полицейские, которые прибыли в отель, сообщили, что появились с проверкой по звонку анонима, который сообщил о "незаконной конференции".

Украинскому журналисту инкриминировали нарушение части административного кодекса, в частности регулирующей требование, которое предоставляется иностранцам для осуществления трудовой деятельности в Казахстане. Нарушение админкодекса предусматривает штраф в 60 тысяч тенге (около 5 тысяч гривень), а также арест сроком до 10 суток или выдворение за пределы страны.

 
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