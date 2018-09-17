В Германии начал курсировать первый в мире поезд на водородном топливе

17 сентября, 2018, 21:14

На севере Германии начал курсировать первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщила BBC.

Как отмечается, Coradia iLint будет курсировать федеральной землей Нижняя Саксония, поезд будет перевозить, в частности, пассажиров четырех городов - Куксхафена, Бремерхафена, Бремерферда и Букстехуда.

"В воскресенье перед запуском Coradia iLint выполнил тестовый рейс в Бремерферде. За ходом первой поездки лично наблюдали министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, а также глава компании Alstom Анри Пупар-Лафарг", - говорится в сообщении.

Поезд спроектировала и собрала в немецком Зальцгиттере французская компания Alstom.