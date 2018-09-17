В Черновцах мужчина похитил "Жигули" и протаранил девять авто

17 сентября, 2018, 17:47

В Черновцах мужчина похитил автомобиль ВАЗ-2107 и протаранил на нем девять машин

Об этом передает Молодой буковинец.

Водитель проехал против одностороннего движения по улице Поповича, зацепил девять автомобилей и наехал на забор на соседней стороне улицы. После этого виновник массового ДТП скрылся.

Полицейские задержали мужчину на соседней улице. Виновник ДТП рассказал патрульным, что угнал машину, чтобы, по его словам, "по-человечески покататься, почувствовать жизнь".

"Машину взял на улице Кафедральной, неподалеку от места аварии. Он увидел, что авто было открыто и в нем были ключи. Завел ее и уехал", - рассказал представитель патрульной полиции в Черновицкой области Игорь Пастух.

По его словам, виновником аварии оказался 38-летний житель Черновцов, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови составил 1,79 промилле, что превышает норму в девять раз.

На черновчанина составлен ряд административных протоколов. Также ему может грозить уголовная ответственность за угон авто.