В августе среди украинцев стало меньше безработных. Данные Госстата

17 сентября, 2018, 13:05

В августе официальный уровень безработицы снизился на 0,1% до 1,1%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 292,8 тысяч безработных.

На 1 августа 2018 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 298 тысяч безработных.

Количество вакансий в августе составило 100,3 тысяч. То есть это означает, что 3 человека претендуют на 1 вакансию.

Средний уровень пособия на одного безработного - 2 562 гривны.

В июле 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на 1,3%.