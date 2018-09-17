В августе среди украинцев стало меньше безработных. Данные Госстата
17 сентября, 2018, 13:05
В августе официальный уровень безработицы снизился на 0,1% до 1,1%
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 292,8 тысяч безработных.
На 1 августа 2018 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 298 тысяч безработных.
Количество вакансий в августе составило 100,3 тысяч. То есть это означает, что 3 человека претендуют на 1 вакансию.
Средний уровень пособия на одного безработного - 2 562 гривны.
В июле 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на 1,3%.
- Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты в Украине до 4173 грн.
- Более 3,2 млн граждан Украины работают за рубежом на постоянной основе.
- В Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 грн и составляет 1777 грн.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-