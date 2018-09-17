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Усик рассказал, сколько получил за бой с Гассиевым


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Александр Усик назвал размер гонорара за победу над россиянином Муратом Гассиевым

Об этом он заявил в программе Вацко Light.

По словам Усика, информация о $10 млн победителю, которую организаторы обнародовали перед стартом Всемирной боксерской суперсерии, не соответствует действительности.

"Это ложь. Никаких $10 млн не было на кону. Было максимум $2 млн. И то из них потом все повысчитывают: подготовка, налоги", - сказал Усик.

Также украинец заявил, что за бой с Кшиштофом Гловацки, в котором он в 2016 году завоевал свой первый чемпионский титул, он получил лишь $40-50 тыс.

"Я выходил за поясом, мне не важно было, сколько денег. Сейчас бы я ни с кем не хотел выйти в ринг за такую сумму", - сказал Усик.

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