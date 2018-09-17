Украинские солдаты будут получать не менее 10 тыс. грн в месяц, - Порошенко

17 сентября, 2018, 21:44

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что солдат ВСУ с 1 января будет получать не менее 10 тыс. грн в месяц

Об этом Порошенко заявил в Кропивницком, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Таким образом, по результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения Кабинету министров.

"Я подписал требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней зарплаты в промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных Силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", - рассказал глава государства.