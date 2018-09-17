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Украинская олимпийская чемпионка победно вернулась после рождения двойни


фото: xsport.ua
Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Шемякина выиграла первые соревнования после возобновления карьеры

Об этом сообщает iSport.ua.

Шемякина стала победительницей международного турнира в Братиславе.

В полуфинальном поединке Шемякина одержала уверенную победу над соотечественницей Екатериной Черной (15:5), а в решающем бою соревновательного дня одолела другую украинку - Инну Бровко - 15:14.

Этот международный турнир стал первым для Шемякиной с Олимпиады-2016.

  • В августе 2017 года спортсменка родила дочерей-двойняшек, а уже в феврале 2018-го возобновила тренировки.
  • Яна Шемякина является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 в фехтовании на шпагах.
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