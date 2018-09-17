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Украина оказалась посредине рейтинга ООН по индексу человеческого развития


фото: REUTERS
Украина заняла 88 место из 189 стран в обновленном рейтинге Организации Объединенных Наций по индексу человеческого развития

Об этом говорится в докладе ООН, передает Общественное.

По состоянию на 2017 год индекс человеческого развития (или индекс гуманитарного развития) Украины составлял 0.751.

Первые три места рейтинга занимают Норвегия, Швейцария и Австралия, индекс которых 0.953, 0.944 и 0.939 соответственно. В десятку лидеров также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Среди постсоветских стран лучшие показатели имеют Эстония (30 место, 0.871), Литва (35 место, 0.858) и Латвия (41 место, 0.847).

Последние три места заняли Южный Судан (0.388), Центральноафриканская Республика (0.367) и Нигер (0.354).

Отметим, что в прошлогоднем докладе ООН Украина занимала 84 место с индексом человеческого развития 0.743.

При подсчетах индекса ООН учитывает ряд показателей, в частности ожидаемая продолжительность жизни, уровень жизни, вычислен по показателю валового национального дохода, уровень образования, социально-экономическое равенство, гендерное равенство и тому подобное.

Индекс человеческого развития ООН рассчитывает с 1990 года, когда эту формулу создала группа экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком. К 2010 году он назывался индекс развития человеческого потенциала.

По данным ООН, с 1990 по 2017 год количество людей на Земле с низким уровнем индекса человеческого развития сократилась с 3 миллиардов до 926 000 000. Количество людей с высоким или очень высоким уровнем индекса увеличилось с 1,2 миллиарда до 3,8 миллиарда.

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