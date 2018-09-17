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Ученые напали на след исчезнувшего континента. Где он


фото: Reddit
Геологи из английского Университета Плимут нашли след микроконтинента, повлиявшего на образование Британских островов

Об этом пишет Phys.org.

По словам исследователей, слияние Британских островов произошло с участием трех островов. Хотя раньше считали, что они были сформированы, когда около 400 млн лет назад столкнулись микроконтиненти Авалон и Лаурент.

Ученые с помощью рентгенофлуоресцентного анализа изучили состав пород в графствах Корнуолл и Девон в Великобритании. Так они выяснили, что существовал и третий микроконтиненти - Арморика.

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По мнению ученых, Арморика отсоединилась от Гондваны примерно 400 млн лет назад и разрушилась при столкновении с суперконтинентом Лавруссия.

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