Ученые напали на след исчезнувшего континента. Где он

17 сентября, 2018, 13:27

Геологи из английского Университета Плимут нашли след микроконтинента, повлиявшего на образование Британских островов

Об этом пишет Phys.org.

По словам исследователей, слияние Британских островов произошло с участием трех островов. Хотя раньше считали, что они были сформированы, когда около 400 млн лет назад столкнулись микроконтиненти Авалон и Лаурент.

Ученые с помощью рентгенофлуоресцентного анализа изучили состав пород в графствах Корнуолл и Девон в Великобритании. Так они выяснили, что существовал и третий микроконтиненти - Арморика.

По мнению ученых, Арморика отсоединилась от Гондваны примерно 400 млн лет назад и разрушилась при столкновении с суперконтинентом Лавруссия.