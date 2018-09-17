Ученые напали на след исчезнувшего континента. Где он
17 сентября, 2018, 13:27
Геологи из английского Университета Плимут нашли след микроконтинента, повлиявшего на образование Британских островов
Об этом пишет Phys.org.
По словам исследователей, слияние Британских островов произошло с участием трех островов. Хотя раньше считали, что они были сформированы, когда около 400 млн лет назад столкнулись микроконтиненти Авалон и Лаурент.
Ученые с помощью рентгенофлуоресцентного анализа изучили состав пород в графствах Корнуолл и Девон в Великобритании. Так они выяснили, что существовал и третий микроконтиненти - Арморика.
По мнению ученых, Арморика отсоединилась от Гондваны примерно 400 млн лет назад и разрушилась при столкновении с суперконтинентом Лавруссия.
- Напомним, ученые нашли восьмой континент, который все это время находился на Земле, но при этом не был обнаружен.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-