Тестовый участок Hyperloop появится в Украине в 2019 году, - Омелян

17 сентября, 2018, 22:07

Тестовый участок для скоростных вакуумных поездов Hyperloop появится в Украине в 2019 году, а реальный эксплуатационный участок — через 5 лет

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в интервью "Экономической правде".

"Мы надеялись, что тестовый участок появится гораздо раньше — в следующем году. Это наш внутренний дедлайн. Относительно появления реального участка, то 5 лет — это срок, о котором можно будет реально говорить о коридоре между Балтикой и Черным морем", — сказал Омелян.

В то же время он добавил, что скорость создания этой инфраструктуры зависит от скорости внедрения разработок и способности "мобилизовать финансовый ресурс".

По словам главы Мининфраструктуры, согласно оценкам Украинского института будущего, линия Hyperloop из Одессы в Киев обойдется в 5,5 миллиарда долларов. Стоимость одного километра — 11 миллионов долларов.

Также Омелян отметил, что до конца года будет завершена научная оценка проекта.