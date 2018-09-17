Тестовый участок Hyperloop появится в Украине в 2019 году, - Омелян
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в интервью "Экономической правде".
"Мы надеялись, что тестовый участок появится гораздо раньше — в следующем году. Это наш внутренний дедлайн. Относительно появления реального участка, то 5 лет — это срок, о котором можно будет реально говорить о коридоре между Балтикой и Черным морем", — сказал Омелян.
В то же время он добавил, что скорость создания этой инфраструктуры зависит от скорости внедрения разработок и способности "мобилизовать финансовый ресурс".
По словам главы Мининфраструктуры, согласно оценкам Украинского института будущего, линия Hyperloop из Одессы в Киев обойдется в 5,5 миллиарда долларов. Стоимость одного километра — 11 миллионов долларов.
Также Омелян отметил, что до конца года будет завершена научная оценка проекта.
- Напомним, 15 июня Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop.
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