 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тестовый участок Hyperloop появится в Украине в 2019 году, - Омелян

Тестовый участок для скоростных вакуумных поездов Hyperloop появится в Украине в 2019 году, а реальный эксплуатационный участок — через 5 лет

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в интервью "Экономической правде".

"Мы надеялись, что тестовый участок появится гораздо раньше — в следующем году. Это наш внутренний дедлайн. Относительно появления реального участка, то 5 лет — это срок, о котором можно будет реально говорить о коридоре между Балтикой и Черным морем", — сказал Омелян.

В то же время он добавил, что скорость создания этой инфраструктуры зависит от скорости внедрения разработок и способности "мобилизовать финансовый ресурс".

По словам главы Мининфраструктуры, согласно оценкам Украинского института будущего, линия Hyperloop из Одессы в Киев обойдется в 5,5 миллиарда долларов. Стоимость одного километра — 11 миллионов долларов.

Также Омелян отметил, что до конца года будет завершена научная оценка проекта.

  • Напомним, 15 июня Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать