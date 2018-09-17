Суд арестовал взнос в уставный капитал издания Insider в деле Тамразова

17 сентября, 2018, 10:32

Печерский районный суд в Киеве по ходатайству Генпрокуратуры арестовал взнос в уставный капитал издания Insider в размере 8 млн грн

Об этом сообщил владелец компании и бывший первый заместитель главы правления ПАО "Укргаздобыча" Алексей Тамразов на своей странице в Facebook.

По решению суда, по требованию ГПУ, наложили арест на вклад в уставный капитал "Всеукраинской медиа группы" с запретом Тамразову или иным лицам по его поручению отчуждать и любым образом распоряжаться этим имуществом.

"Генпрокуратура наложила арест на вклад 8 млн грн в уставный капитал ООО "Всеукраинская медиа группа" - издание The Insider. Им безразлично, что это не "живые" деньги, это уставной капитал, который был фактически сформирован на 3 млн грн, начиная с 2013 года, и эти средства были направлены на выплату зарплаты журналистам", - написал он в Facebook.

Согласно тексту решения суда, досудебным расследованием установлено, что, по данным госреестра, Тамразов внес в уставный фонд компании 8 млн грн. В то же время его подозревают в совершении уголовного преступления, в результате которого нанесен ущерб ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" на общую сумму 2,2 млрд грн путем проведения аукционов по продаже сжиженного газа якобы для нужд населения по заниженным ценам.

"С целью дальнейшего возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, существует необходимость в наложении ареста на имущество подозреваемого, которое принадлежит ему на правах частной собственности", - говорится в тексте постановления суда.

Тамразов раскритиковал решение суда, отметив, что денег на счетах компании все равно нет.

"Арестовали мой вклад в ООО "Всеукраинская медиа группа" в 8 млн грн? Нет, я его никогда не вносил в таком размере. То, что я вносил, давно потрачено на зарплаты, аренду и прочее. Да и как можно арестовать вклад в уставный капитал? Арестовали ли деньги на счетах компании? Нет, да их там и нет", - отметил он, подчеркнув, что не намерен обжаловать решение суда.