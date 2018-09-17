Столкновения под ГПУ: в полиции говорят о 7 пострадавших силовиках, открыли 2 производства
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В ведомстве отмечают, что во время мероприятия активисты расписали стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, а затем возникла потасовка с сотрудниками полиции, которые обеспечивали правопорядок.
"Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали здание. Впоследствии участники акции сделали коридор – и полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Также, полиция рассказывает, что участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и брусчаткой.
По фактам событий под ГПУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 296 (Хулиганство).
Напомним, под зданием ГПУ в Киеве произошли столкновения между силовиками и представителями националистических движений.
Причиной акции протеста является выдача России подозреваемого в участии в "ИГ" в Сирии Тимура Тумгоева.
Ранее в ГПУ выдачу Тумагоева объяснили тем, что после поступления запроса от РФ ГПУ провела экстрадиционную проверку и не выявила обстоятельств, которые затруднили бы выдачу, а после принятия решения об экстрадиции Тумагоев имел возможность его обжаловать.
Также отметили, что Тумагоев попросил политического убежища, однако украинские государственные органы отказали ему в этом, а суды подтвердили отказ. В ГПУ также отметили, что никаких данных об участии Тумгоева в АТО или о желании участвовать в операции ГПУ не получала.
В то же время выдача Тумгоева России вызвала общественный резонанс и критику от общественности.
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