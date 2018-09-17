 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Столкновения под ГПУ: полиция открыла производство из-за нападения на журналистов


фото: censor.net
Нацполиция начала уголовное производство из-за нападения на журналистов во время столкновений под зданием Генпрокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня во время прямого включения на акции возле здания Генеральной прокуратуры Украины неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала и женщина ударила журналистку в лицо. В связи с этим правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пострадавших - съемочную группу телеканала NewsOne - доставили в Печерское управление полиции для написания заявления о совершении преступления и предоставления объяснений по поводу инцидента.

  • Напомним, 17 сентября возле здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украиной на запрос России подозреваемого в участии в "ИГ" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
  • В столкновениях пострадали семеро полицейских, в связи с чем было открыто два уголовных производства - о насилии в отношении правоохранителей и хулиганство.
  • Ранее в ГПУ заявили, что провели экстрадиционную проверку и не выявили обстоятельств, которые затруднили бы выдачу Тумгоева. Он обжаловал решение об экстрадиции, но украинские суды не удовлетворили жалобу. Также ему отказали в политическом убежище.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

17 сентября, 2018 понедельник

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать