Столкновения под ГПУ: полиция открыла производство из-за нападения на журналистов
17 сентября, 2018, 16:29
Нацполиция начала уголовное производство из-за нападения на журналистов во время столкновений под зданием Генпрокуратуры
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня во время прямого включения на акции возле здания Генеральной прокуратуры Украины неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала и женщина ударила журналистку в лицо. В связи с этим правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Пострадавших - съемочную группу телеканала NewsOne - доставили в Печерское управление полиции для написания заявления о совершении преступления и предоставления объяснений по поводу инцидента.
- Напомним, 17 сентября возле здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украиной на запрос России подозреваемого в участии в "ИГ" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
- В столкновениях пострадали семеро полицейских, в связи с чем было открыто два уголовных производства - о насилии в отношении правоохранителей и хулиганство.
- Ранее в ГПУ заявили, что провели экстрадиционную проверку и не выявили обстоятельств, которые затруднили бы выдачу Тумгоева. Он обжаловал решение об экстрадиции, но украинские суды не удовлетворили жалобу. Также ему отказали в политическом убежище.
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