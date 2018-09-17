Столкновения под ГПУ: полиция открыла производство из-за нападения на журналистов

17 сентября, 2018, 16:29

Нацполиция начала уголовное производство из-за нападения на журналистов во время столкновений под зданием Генпрокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня во время прямого включения на акции возле здания Генеральной прокуратуры Украины неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала и женщина ударила журналистку в лицо. В связи с этим правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пострадавших - съемочную группу телеканала NewsOne - доставили в Печерское управление полиции для написания заявления о совершении преступления и предоставления объяснений по поводу инцидента.