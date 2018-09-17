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Стало известно, сколько украинцев получили карту поляка с 2008 года


фото: typicalpoland
С 2008 по 2017 год карту поляка получили 101 тыс. 937 украинцев

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Польши.

Как отмечается, с 2008 года, как правило, 8,5-10 тыс. граждан Украины ежегодно получали карту поляка. Зато, в течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины - ежегодно более 13 000.

В первом полугодии этого года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинцев на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В течение 10 лет, до июня 2018, 1248 граждан Украины получили отказа в получении карты поляка.

В общем, с 2008 по июнь 2018 больше карт поляка получили граждане Беларуси (около 120 тыс.). Кроме того, более 6 тыс. карт поляка выдано гражданам России, более 3 тыс. - Казахстана, более 1,7 тыс. - Молдовы, 605 - Узбекистана, 132 - Азербайджана, 95 - Армении, 65 - Туркменистана.

Справка. Карта поляка - документ, который подтверждает принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Владелец такого документа пользуется правами согласно Закону “О карте поляка”, принятого Сеймом Польши 7 сентября 2007 года. Целью их получения считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образованных после распада СССР. Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренной процедуре получения гражданства страны, получения льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и тому подобное.

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