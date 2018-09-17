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СБУ будет помогать "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" в киберзащите


фото: delo.ua
Служба безопасности Украины подписала меморандум с энергетической компанией "Укрэнерго" и ПАО "Укргидроэнерго" для эффективной системы кибербезопасности

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ относительно кибернетических угроз с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины.

"Обмен материалами, в частности, технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах будет происходить в режиме реального времени. Такое межведомственное взаимодействие будет способствовать эффективному реагированию со стороны украинской спецслужбы на кибернетические атаки, прежде всего высокой степени сложности", - заявили в ведомстве.

В течение последних 5 лет наблюдается эволюция разновидностей кибератак на Украину, которые все чаще приобретают признаки кибершпионажа и кибертерроризма. Зафиксирован рост активности спецслужб РФ относительно проведения целенаправленных кибератак, ориентированных на получение несанкционированного доступа к информационным системам органам украинской госвласти. Осуществление акций кибернетического терроризма направлены, также, на нарушение штатного функционирования компьютерных сетей и систем управления технологическими процессами объектов критической инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности готов и в дальнейшем предоставлять защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям.

"Любой представитель крупного, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью", - подчеркнул Глава СБУ Василий Грицак.

Кроме того, работники Ситуационного центра на базе платформы с открытым программным кодом MISP, создали систему сбора и обработки информации относительно инцидентов кибербезопасности и обмена техническими данными объектов критической инфраструктуры с СБУ в режиме реального времени.

Отмечается, что эта платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.

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