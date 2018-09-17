Российский омбудсмен утверждает, что Балуха не пытали в тюрьме
17 сентября, 2018, 13:36
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отрицает, что незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух подвергался пыткам в симферопольском СИЗО
Об этом заявила журналистам в понедельник Москалькова, сообщает “Интерфакс”.
Согласно сообщению, омбудсмен лично проверяет эту информацию, в том числе видеозаписи.
“К нему не применялись незаконные противоправные и просто аморальные методы. Каждый его шаг зафиксирован, но он, в свою очередь, допускает нарушения правил и условия содержания под стражей. Он пытался взломать дверь, вел себя очень вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН”, - утверждает Москалькова.
По ее словам, в отношении Балуха состоялось судебное решение, сейчас проходит апелляционный пересмотр его дела. Была жалоба, что к Балуха допускалось грубое отношение.
- Напомним, Балуха был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района захваченного россиянами украинского Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- 4 августа мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Украинская прокуратура установила личности около 20 человек, которые причастны к незаконному преследованию Балуха во временно оккупированном Крыму.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха бьют и унижают за его национальность.
- 11 сентября стало известно, что Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.
- 14 сентября Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали "избавиться".
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