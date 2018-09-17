Российский омбудсмен утверждает, что Балуха не пытали в тюрьме

17 сентября, 2018, 13:36

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отрицает, что незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух подвергался пыткам в симферопольском СИЗО

Об этом заявила журналистам в понедельник Москалькова, сообщает “Интерфакс”.

Согласно сообщению, омбудсмен лично проверяет эту информацию, в том числе видеозаписи.

“К нему не применялись незаконные противоправные и просто аморальные методы. Каждый его шаг зафиксирован, но он, в свою очередь, допускает нарушения правил и условия содержания под стражей. Он пытался взломать дверь, вел себя очень вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН”, - утверждает Москалькова.

По ее словам, в отношении Балуха состоялось судебное решение, сейчас проходит апелляционный пересмотр его дела. Была жалоба, что к Балуха допускалось грубое отношение.