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Российские боевики на Донбассе били из гранатометов по Крымскому и Водяному

В течение понедельника с 7 до 18 часов российские оккупационные войска минимум 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил штаб Операции объединенных сил в своей вечерней сводке в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи населенных пунктов Крымское, Водяное и Лебединское.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", - сообщили в штабе.

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