Россия помогла КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына, - США

17 сентября, 2018, 19:19

США обвиняют Россию в оказании помощи северокорейским спецслужбам при убийстве Ким Чен Нама с использованием нервно-паралитического вещества

Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 17 сентября на заседании Совета Безопасности ООН, передает Еспресо.TV.

"Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама, это было (сделано) при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", - заявила Хейли.

Кроме этого, она обвинила Россию в обмане по поводу санкций Северной Кореи. По словам Хейли, Россия "активно работает над тем, чтобы подорвать" международные санкции против Северной Кореи, как давление на администрацию Трампа через три месяца после того, как президент встретился с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

"Почему после голосования за санкции 11 раз Россия отказывается от них? Мы знаем ответ. Это потому, что Россия нас обманывает", - сказала посол.