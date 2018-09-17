Россия помогла КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына, - США
Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 17 сентября на заседании Совета Безопасности ООН, передает Еспресо.TV.
"Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама, это было (сделано) при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", - заявила Хейли.
Кроме этого, она обвинила Россию в обмане по поводу санкций Северной Кореи. По словам Хейли, Россия "активно работает над тем, чтобы подорвать" международные санкции против Северной Кореи, как давление на администрацию Трампа через три месяца после того, как президент встретился с Ким Чен Ыном в Сингапуре.
"Почему после голосования за санкции 11 раз Россия отказывается от них? Мы знаем ответ. Это потому, что Россия нас обманывает", - сказала посол.
- Напомним, 14 февраля стало известно, что в аэропорту Куала-Лумпура убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына.
- Впоследствии появилось видео убийства брата Ким Чен Ына.
- 23 февраля Пхеньян обвинил власти Малайзии в незаконном вскрытии тела Ким Чон Нама.
- Позже стало известно, что брат Ким Чен Ына умер в муках в течение 15 минут.
- По данным СМИ, подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына сбежали в Россию.
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