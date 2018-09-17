"Укрзализныця" планирует заменить пригородные поезда автобусами

17 сентября, 2018, 15:55

"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить пригородные поезда на некоторых направлениях автобусным сообщением

Об этом заявил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает delo.ua.

"Это вопрос, который мы обсуждаем в течение года. У нас есть направления, где загруженность пригородных поездов составляет до 20%. Поезда ходят почти пустые, а мы тратим средства на ремонт, на содержание. Для нас гораздо экономически приемлемый вариант - приобрести автобусы и запустить их на такие направления", - сказал Кравцов.

Чиновник отметил, что сейчас обсуждается замена поездов автобусами примерно на 20 направлениях.

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"Проблема в том, что везде мы должны получать согласие местных советов. Это проблема, особенно перед выборами. Но это нужно для повышения эффективности, и мы стараемся это донести местным советам", - добавил Кравцов.

Ранее "Укрзализныця" неоднократно заявляла об убыточности пассажирского сектора. По данным железнодорожного ведомства, в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки пока ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз. Для компенсации убытков от пассажирских перевозок используют доходы от грузовых перевозок.

Напомним, "Укрзализныця" планирует разделить пассажирские перевозки на три сегмента: эконом, стандарт и комфорт.