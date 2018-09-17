"Экс-заместитель министра спорта" Крыма признал вину и уехал на полуостров
17 сентября, 2018, 15:04
"Экс-заместитель российского министра спорта Крыма" Фарух Камалов, обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины, пошел на сотрудничество со следствием и подписал соглашение о признании вины
Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК.
Камалова приговорили по статье 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) на 5 лет с испытательным сроком 3 года. После этого он смог уехать в Крым.
О том, что Камалов покинул материковую Украину, сообщил его адвокат Валентин Рыбин.
Публичных комментариев осужденного чиновника по поводу приговора пока нет.
- Напомним, 2 февраля сотрудники СБУ задержали бывшего заместителя главы российского Минспорта Крыма Фаруха Камалова в пункте пропуска «Каланчак». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, задержанный направлялся на материковую Украину с целью получить заграничный биометрический паспорт.
- Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство. Позже Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца.
- 14 июня Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении Камалова.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-