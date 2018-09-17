 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Экс-заместитель министра спорта" Крыма признал вину и уехал на полуостров


фото: novynarnia
"Экс-заместитель российского министра спорта Крыма" Фарух Камалов, обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины, пошел на сотрудничество со следствием и подписал соглашение о признании вины

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК.

Камалова приговорили по статье 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) на 5 лет с испытательным сроком 3 года. После этого он смог уехать в Крым.

О том, что Камалов покинул материковую Украину, сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

Публичных комментариев осужденного чиновника по поводу приговора пока нет.

  • Напомним, 2 февраля сотрудники СБУ задержали бывшего заместителя главы российского Минспорта Крыма Фаруха Камалова в пункте пропуска «Каланчак». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, задержанный направлялся на материковую Украину с целью получить заграничный биометрический паспорт.
  • Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство. Позже Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца.
  • 14 июня Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении Камалова.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

17 сентября, 2018 понедельник

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать