"Экс-заместитель министра спорта" Крыма признал вину и уехал на полуостров

17 сентября, 2018, 15:04

"Экс-заместитель российского министра спорта Крыма" Фарух Камалов, обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины, пошел на сотрудничество со следствием и подписал соглашение о признании вины

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК.

Камалова приговорили по статье 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) на 5 лет с испытательным сроком 3 года. После этого он смог уехать в Крым.

О том, что Камалов покинул материковую Украину, сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

Публичных комментариев осужденного чиновника по поводу приговора пока нет.