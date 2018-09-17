Промоутер лучшего боксера мира рассказал, когда он отомстит за поражение

17 сентября, 2018, 15:14

Промоутер казахстанца Геннадия Головкина назвал вероятные сроки боя-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом сообщает FightHubTV.

По словам Тома Леффлера, казахстанец и мексиканец могут провести третий бой в мае 2019 года.

"Головкин продолжит боксировать. Если мы сможем договориться о третьем поединке с Альваресом, то это, скорее всего, будет в мае. Сядем с Геннадием и промоутерами Альвареса и посмотрим, как и когда нам лучше организовать третий бой, - сказал Леффлер.