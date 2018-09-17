Промоутер лучшего боксера мира рассказал, когда он отомстит за поражение
17 сентября, 2018, 15:14
Промоутер казахстанца Геннадия Головкина назвал вероятные сроки боя-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом
Об этом сообщает FightHubTV.
По словам Тома Леффлера, казахстанец и мексиканец могут провести третий бой в мае 2019 года.
"Головкин продолжит боксировать. Если мы сможем договориться о третьем поединке с Альваресом, то это, скорее всего, будет в мае. Сядем с Геннадием и промоутерами Альвареса и посмотрим, как и когда нам лучше организовать третий бой, - сказал Леффлер.
- 15 сентября Сауль Альварес победил Геннадия Головкина и отобрал у лучшего боксера мира по версии журнала The Ring чемпионские титулы.
- В прошлом году первый бой между Головкиным и Альваресом завершился скандальной ничьей.
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У Головкина отобрали титул IBF, из-за отказа казахстанца встречаться с украинцем Сергеем Деревянченком.
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