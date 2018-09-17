После фейков России о МН17 Парубий призвал взяться за информационную безопасность
Об этом заявил Парубий на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он прокомментировал информацию от Министерства обороны РФ о якобы украинском происхождении ракеты, которая сбила самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.
“Это очередной информационный фейк. И мы должны были бы уже получить иммунитет к ним. Фактически еженедельно из российской пропаганды мы получаем потоки информационной лжи, задача которых заключается в одном - усомниться“, - завил он.
По его словам, ввести украинское информационное пространство в хаос является задачей очередных российских фейков. Поэтому вопрос информационной безопасности является одним из ключевых на текущей сессии Верховной Рады.
“Нам будет крайне важно на этой сессии подойти к вопросу информационной безопасности. Вопрос информационной безопасности, особенно в год выборов, по моему убеждению, является одним из ключевых вопросов”, - подчеркнул Парубий.
В то же время спикер подчеркнул, что международная комиссия, которая состоит из лучших специалистов из разных стран, изучила и доказала, что российские военнослужащие причастны к катастрофе самолета "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17.
Спикер подчеркнул, что трагедия случилась при участии и по указанию российских военнослужащих.
“К большому сожалению, российская пропаганда в стиле полного искажения данных ... продолжает действовать в надежде, что будет иметь какой-то успех в Украине", - прокомментировал он.
- Напомним, в Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины.
- Позже Александр Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ, назвав ее "неудачным фейком".
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