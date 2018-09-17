Порошенко встретился с экзархами Вселенского патриарха

17 сентября, 2018, 22:50

Президент Петр Порошенко принял экзархов Вселенского патриархата в Украине – епископа Эдмонтона и Западной Епархии УПЦ в Канаде Илариона и архиепископа Памфильского и Западной Епархии УПЦ в США Даниила

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что начало миссии Экзархов Вселенского патриархата в Украине архиепископа Даниила и епископа Илариона является чрезвычайно важным событием для всех православных в Украине.

"Мы знаем, что украинцы сотни лет молились за то, чтобы иметь Украинскую Поместную Православную Церковь. Взгляды украинцев были направлены к Матери-Церкви Константинополя. Приятно, что Господь услышал наши молитвы", - отметил Порошенко.

Архиепископ Памфильский и Западной Епархии УПЦ в США Даниил заметил, что прошел почти месяц с прошлого визита в Украину.

"В этот раз мы приехали в Украину с чрезвычайной миссией, представляем лично Вселенского Патриарха Варфоломея и одновременно Священный Синод Вселенской Патриархии Константинопольской для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви начался. Мы на прямой, которая идет к финишной линии", - подчеркнул архиепископ Даниил.

Он отметил, что экзархи готовы к четкому сотрудничеству с Украинской православной церковью Киевского патриархата, а также готовы к диалогу с УПЦ в лоне Русской православной церкви с УАПЦ.

В свою очередь Епископ Эдмонтона и Западной Епархии УПЦ в Канаде Иларион зачитал письмо Вселенского Патриарха Варфоломея президенту.

"С особой радостью и духовным подъемом мы хотели бы проинформировать Вас, что в рамках уже начатого процесса предоставления долгожданного и глубокого желания статуса автокефалии христолюбивому украинскому народу Святой и Священный Синод на последнем заседании единогласно принял решение назначить Его Высокопреосвященство Архиепископа Даниила Памфильского из США и Его Преосвященство Епископа Эдмонтонского Илариона из Канады, которые оба служат в соответствующих странах украинским православным верующим под каноническим покровительством и духовной опекой Константинопольской Матери-церкви, Экзархами Вселенского Патриархата в Украине", - говорится в письме Варфоломея.

Архиепископ Памфильский Даниил также сообщил, что уже назначено несколько встреч с разными представителями религиозных организаций и экзархи существуют приступают к активной работе в Украине. Порошенко сообщил, что подготовит письмо в ответ Вселенскому Патриарху.