Порошенко встретился с экзархами Вселенского патриарха
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Глава государства подчеркнул, что начало миссии Экзархов Вселенского патриархата в Украине архиепископа Даниила и епископа Илариона является чрезвычайно важным событием для всех православных в Украине.
"Мы знаем, что украинцы сотни лет молились за то, чтобы иметь Украинскую Поместную Православную Церковь. Взгляды украинцев были направлены к Матери-Церкви Константинополя. Приятно, что Господь услышал наши молитвы", - отметил Порошенко.
Архиепископ Памфильский и Западной Епархии УПЦ в США Даниил заметил, что прошел почти месяц с прошлого визита в Украину.
"В этот раз мы приехали в Украину с чрезвычайной миссией, представляем лично Вселенского Патриарха Варфоломея и одновременно Священный Синод Вселенской Патриархии Константинопольской для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви начался. Мы на прямой, которая идет к финишной линии", - подчеркнул архиепископ Даниил.
Он отметил, что экзархи готовы к четкому сотрудничеству с Украинской православной церковью Киевского патриархата, а также готовы к диалогу с УПЦ в лоне Русской православной церкви с УАПЦ.
В свою очередь Епископ Эдмонтона и Западной Епархии УПЦ в Канаде Иларион зачитал письмо Вселенского Патриарха Варфоломея президенту.
"С особой радостью и духовным подъемом мы хотели бы проинформировать Вас, что в рамках уже начатого процесса предоставления долгожданного и глубокого желания статуса автокефалии христолюбивому украинскому народу Святой и Священный Синод на последнем заседании единогласно принял решение назначить Его Высокопреосвященство Архиепископа Даниила Памфильского из США и Его Преосвященство Епископа Эдмонтонского Илариона из Канады, которые оба служат в соответствующих странах украинским православным верующим под каноническим покровительством и духовной опекой Константинопольской Матери-церкви, Экзархами Вселенского Патриархата в Украине", - говорится в письме Варфоломея.
Архиепископ Памфильский Даниил также сообщил, что уже назначено несколько встреч с разными представителями религиозных организаций и экзархи существуют приступают к активной работе в Украине. Порошенко сообщил, что подготовит письмо в ответ Вселенскому Патриарху.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем по поводу единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создания в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения по поводу создания автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности московского патриархата и его притязаний на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября, заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-