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Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку возле ГПУ

Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку телеканала NewsOne возле здания Генеральной прокуратуры Украины

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Женщину, ударившую во время прямого эфира журналистку, доставили в управление полиции. Сейчас с ней проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 17 сентября возле здания ГПУ прошла акция протеста из-за экстрадиции Украиной на запрос России подозреваемого в участии в "ИГ" Тимура Тумгоева. Во время акции начались столкновения между активистами и полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
  • В столкновениях пострадали семеро полицейских, в связи с чем было открыто два уголовных производства - о насилии в отношении правоохранителей и хулиганство.
  • Также Нацполиция начала уголовное производство из-за нападения на журналистов во время столкновений под зданием Генпрокуратуры.
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