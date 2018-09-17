Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку возле ГПУ

17 сентября, 2018, 18:51

Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку телеканала NewsOne возле здания Генеральной прокуратуры Украины

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Женщину, ударившую во время прямого эфира журналистку, доставили в управление полиции. Сейчас с ней проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.