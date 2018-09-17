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Петров и Боширов развлекались в отеле с марихуаной и проституткой за часы до отравления Скрипаля, - СМИ

Подозреваемые в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов за несколько часов до нападения в Солсбери громко развлекались в гостиничном номере с наркотиками и проституткой

Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на данные людей, которые также находились в отеле в тот день.

Петров и Боширов остановились в двухместном номере двухзвездочного отеля City Stay в лондонском районе Боу, где одна ночь стоит 75 фунтов стерлингов.

Другие постояльцы отеля рассказывают, что из комнаты россиян шел запах марихуаны. Но когда мужчины тайно провели в свою комнату проститутку и начали шумно заниматься с ней любовью, то их соседям по комнатам лопнуло терпение - они пожаловались на Петрова и Боширова работникам отеля.

А уже утром россияне, по словам свидетелей, препирались с обслуживающим персоналом City Stay, вероятно, из-за ночного шума. После этого Петров и Боширов сели на поезд и отправились в Солсбери, где должна была проходить их операция по отравлению бывшего шпиона.

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