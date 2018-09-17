Петров и Боширов развлекались в отеле с марихуаной и проституткой за часы до отравления Скрипаля, - СМИ
Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на данные людей, которые также находились в отеле в тот день.
Петров и Боширов остановились в двухместном номере двухзвездочного отеля City Stay в лондонском районе Боу, где одна ночь стоит 75 фунтов стерлингов.
Другие постояльцы отеля рассказывают, что из комнаты россиян шел запах марихуаны. Но когда мужчины тайно провели в свою комнату проститутку и начали шумно заниматься с ней любовью, то их соседям по комнатам лопнуло терпение - они пожаловались на Петрова и Боширова работникам отеля.
А уже утром россияне, по словам свидетелей, препирались с обслуживающим персоналом City Stay, вероятно, из-за ночного шума. После этого Петров и Боширов сели на поезд и отправились в Солсбери, где должна была проходить их операция по отравлению бывшего шпиона.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
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