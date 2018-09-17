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Первая велодорожка из пластиковых стаканчиков в Нидерландах. Как ее делали

В нидерландском городе Зволле открыли первую в мире велосипедную дорожку: ее сделали из переработанных пластиковых стаканчиков и бутылок

Об этом пишет The Guardian.

Велодорожку составили из легких полых блоков. Они легкие, поэтому их можно переносить, а монтаж значительно легче, чем прокладка асфальта. В этих блоках можно без помех разместить кабеля, дренажные трубы и другие инфраструктурные элементы.

На 30 метров велодорожки потратили 218 тыс. стаканчиков. Разработчики говорят, что это покрытие будет эксплуатироваться в три раза дольше, чем обычное.

Но критики подозревают, что во время пользования покрытием могут отлетать пластиковые микрочастицы. Микропластик опасен тем, что его нельзя собрать и даже нелегко увидеть.

 

 

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