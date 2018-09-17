Первая велодорожка из пластиковых стаканчиков в Нидерландах. Как ее делали
17 сентября, 2018, 15:04
В нидерландском городе Зволле открыли первую в мире велосипедную дорожку: ее сделали из переработанных пластиковых стаканчиков и бутылок
Об этом пишет The Guardian.
Велодорожку составили из легких полых блоков. Они легкие, поэтому их можно переносить, а монтаж значительно легче, чем прокладка асфальта. В этих блоках можно без помех разместить кабеля, дренажные трубы и другие инфраструктурные элементы.
На 30 метров велодорожки потратили 218 тыс. стаканчиков. Разработчики говорят, что это покрытие будет эксплуатироваться в три раза дольше, чем обычное.
Но критики подозревают, что во время пользования покрытием могут отлетать пластиковые микрочастицы. Микропластик опасен тем, что его нельзя собрать и даже нелегко увидеть.
- Напомним, Ocean Cleanup запустила первые плавучие барьеры: они должны убрать пластик с Тихого океана.
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