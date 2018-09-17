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Отмена договора о дружбе с Россией должна одобрить Рада, - МИД


фото: ukraineun
По прекращении действия договора о дружбе с Россией должна проголосовать Верховная Рада Украины

Об этом заявил на заседании VII Евроатлантического форума министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Укринформ".

Министр пояснил, что согласие нардепов на прекращение действия договора нужно, поскольку ранее он был ратифицирован Радой. В связи с этим министерство разработало соответствующий законопроект.

"Если смотреть на внутреннюю логику и международно-правовую, то есть ст. 24 закона "О международных договорах Украины". Поэтому мы в общем пакете вместе со стратегией, которая должна реализовываться в отношении этого договора с Россией, подали проект этого документа", - сказал Климкин.

Климкин отметил, что уведомление нотой, о том, что договор не будет продлен, должны передать России до конца сентября.

"Все юристы говорят, что мы не привязаны во времени к моменту подачи нашей нотификации, но конечно, мы привязаны во времени к моменту формального прекращения действия договора", - пояснил Климкин.

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