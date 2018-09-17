Онищенко зарегистрировал место жительства и работы в поселке Германии, - СМИ

17 сентября, 2018, 10:13

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко зарегистрировал свое место жительства в населенном пункте Херцлаке (Германия)

Об этом сообщает издание DW.

Отмечается, что имение Айнгауз на окраине поселка уже несколько лет принадлежит украинскому мультимиллионеру Онищенко. Указано, что в это поместье и у лошадей в Герцлаке нардеп-беглец вложил миллионы евро.

Кроме того, DW отмечает, что Онищенко оформился в поселке на работу, о чем свидетельствуют документы из реестра компаний, которые есть в распоряжении издания.

"Онищенко после длительного отсутствия вновь появился в Герцлаке и зарегистрировал в поселке свое место жительства. Кроме того, он оформился здесь на работу исполнительным директором собственной фирмы Gut Einhaus Liegenschafts GmbH", - отмечает издание.

Также указано, что в Герцлаке Онищенко поставь многообещающим меценатом. В частности, бургомистр Герцлаке в разговоре с DW рассказал, как весной 2017 года олигарх принял его в своем имении и пообещал организовывать там международные турниры по конному спорту. Бургомистр взамен написал письмо, адресованное органам власти, в котором вступился за Онищенко.

Бургомистр Бескен в осенью 2017 года демонстрировал уверенность в том, что письмо в поддержку украинского нардепа даст результат. Однако несколькими неделями позже оказалось, что заявление на получение Онищенко национальной визы, поданное им до немецкого посольства в Мадриде, была отклонена. Это подтвердила пресс-секретарь районной администрации округа Эмсланд.

"Тем временем положение Александра Онищенко становится все более тяжелым. Суд в Испании недавно дал зеленый свет на экстрадицию олигарха. Последняя соломинка для украинского депутата-беглеца - заявление на получение убежища, которое сейчас рассматривается в Испании. Меценат конного спорта может превратиться в беженца", - сказано в материале.

Напомним, 27 июля 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении нардепа-беглеца Александра Онищенко. Онищенко подозревают в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств во время добычи и продажи газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По версии следствия, Онищенко является учредителем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели свыше 1,6 млрд грн от реализации природного газа. Вследствие таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесены убытки в сумме более 740 млн грн.

Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобыча".

12 октября 2017 года детективы НАБУ задержали предполагаемого участника преступной организации хищения природного газа, в организации которой подозревают нардепа Александра Онищенко.

20 апреля Соломенский райсуд Киева выпустил под залог в размере 500 тысяч гривен подозреваемого в "газовом деле Онищенко" Евгения Быстрицкого.