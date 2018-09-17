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На ресурсы Вселенского патриархата осуществляют мощные кибератаки, - Климкин

На фоне назначения Константинополем поверенных в Киеве на ресурсы Вселенского патриархата начали осуществлять массированные кибератаки

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Много впечатлений и эмоций после первой встречи с екзархами его Всесвятейшества Вселенского Патриарха. Однако, одну вещь хочу сказать уже сейчас. В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки", — написал глава МИД.

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