На ресурсы Вселенского патриархата осуществляют мощные кибератаки, - Климкин
17 сентября, 2018, 23:16
На фоне назначения Константинополем поверенных в Киеве на ресурсы Вселенского патриархата начали осуществлять массированные кибератаки
Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Много впечатлений и эмоций после первой встречи с екзархами его Всесвятейшества Вселенского Патриарха. Однако, одну вещь хочу сказать уже сейчас. В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки", — написал глава МИД.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности московского патриархата и его притязаний на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября, заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
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