На Донетчине обновили КП "Марьинка"

17 сентября, 2018, 23:31

Реконструкцию контрольного пункта пропуска "Марьинка" на Донетчине завершили 17 сентября

Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куць.

"Завершили работы по обустройству контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка", — сообщил Куць.

По его словам, на КПВВ установили 2 зала ожидания, оборудовали их системами вентиляции, кондиционирования и обогрева, разместили информационные стенды и мониторы.

Также на пункте пропуска построили скважину и подвели воду до санитарных модулей.

Обустройство КПВВ осуществили за счет средств областного бюджета — на это, по словам Куця, потратили 11,3 млн гривен.

Куць отметил, что "Марьинка" — пилотный проект. Планируется, что подобным образом обустроят остальные КПВВ, действующих на Донбассе, — "Новотроицкое", "Гнутово" и "Майорськ".