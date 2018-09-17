На Донбассе не утихают обстрелы, потери оккупантов - 6 человек

17 сентября, 2018, 07:18

В течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранений в зоне проведения ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 30 раз открывали огонь по позициям украинской армии, дважды – с применением запрещенного оружия.

Оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеский огонь попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Враги били по позициям в районе населенного пункта Новолуганское, что на Светлодарском направлении, из минометов 120 калибра, а из минометов 82-го калибра - по Лебединском на Мариупольском направлении.

Позиции защитников Новогригорьевка накрыли обстрелами из вооружения боевой машины пехоты.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток трех оккупантов уничтожено и трое - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

17 сентября российские наемники один раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям вблизи Гнутового.