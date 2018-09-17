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На Азовском море до конца года должна появиться база ВМС

На Запорожье, в Бердянске, до конца года планируют создать военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сейчас на воду спущены два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины.

"Украинское военно-морское присутствие на Азовском море усиливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание военно-морской базы создасть условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

  • Напомним, Государственная пограничная служба Украины наращивает усилия по морскому спецназу - около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном море.
 
 
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