На Азовском море до конца года должна появиться база ВМС
17 сентября, 2018, 07:25
На Запорожье, в Бердянске, до конца года планируют создать военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает Правительственный портал.
Сейчас на воду спущены два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины.
"Украинское военно-морское присутствие на Азовском море усиливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что создание военно-морской базы создасть условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.
- Напомним, Государственная пограничная служба Украины наращивает усилия по морскому спецназу - около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном море.
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