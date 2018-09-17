Милевский удачно дебютировал в чемпионате Венгрии
17 сентября, 2018, 11:23
Украинский футболист Артем Милевский дебютировал в чемпионате Венгрии и помог своей команде одержать победу
Об этом сообщает "Чемпион".
В игре против "Халадаша" Милевский вышел на замену на 65-й минут при счете 3:0 в пользу его клуба. В итоге "Кишварда" победила 4:1 и одержала первую домашнюю победу в сезоне.
Новая команда Милевского имеет 8 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.
- Артем Милевский перешел в "Кишварду" в конце августа, после того, как его погнали из брестского "Динамо".
- После разрыва контракта с "Динамо" Милевский раскритиковал тренера белорусского клуба.
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