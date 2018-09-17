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Мужчина бросил в свою девушку гранату в общежитии на Запорожье


фото: youtube
В городе Днепрорудное Запорожской области во время ссоры мужчина бросил в девушку гранату

Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Мы живем в "лихие времена": если раньше муж с женой ссорились и дрались, то сегодня бросают в друг друга гранаты", - говорится в сообщении.

Событие произошло в комнате общежития. Молодой человек 1992 г.р. во время внезапной ссоры со своей сожительницей 1998 г.р., бросил в ее сторону ручную осколочную гранату.

В результате взрыва девушка получила осколочные ранения ног.

 

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