Мужчина бросил в свою девушку гранату в общежитии на Запорожье
17 сентября, 2018, 07:41
В городе Днепрорудное Запорожской области во время ссоры мужчина бросил в девушку гранату
Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"Мы живем в "лихие времена": если раньше муж с женой ссорились и дрались, то сегодня бросают в друг друга гранаты", - говорится в сообщении.
Событие произошло в комнате общежития. Молодой человек 1992 г.р. во время внезапной ссоры со своей сожительницей 1998 г.р., бросил в ее сторону ручную осколочную гранату.
В результате взрыва девушка получила осколочные ранения ног.
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