МН17: Международная следственная группа прокомментировала заявление России о новых "доказательствах"
Об этом говорится в заявлении Международной следственной группы.
"JIT будет внимательно изучать информацию, представленную РФ сегодня, как только РФ даст JIT соответствующие документы. Об этом уже спрашивали в мае 2018 года и это является обязательным в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН. На сегодня JIT тщательно проанализировала всю информацию, предоставленную РФ и приняла это во внимание во время расследования", - заявили следователи.
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Кроме того, в JIT напомнили, что ранее РФ уже предоставляла ложные данные, и подчеркнули, что не один раз обращались с просьбой предоставить следствию всю имеющуюся информацию.
"Ранее было показано, что информация, предоставленная публично министерством обороны РФ и предоставленная JIT по нескольким пунктам - в том числе о якобы присутствии реактивного истребителя вблизи MH17 на радарных изображениях, - представленная на пресс-конференции в июле 2014 года, была неверной. JIT приняла к сведению информацию, впервые представленную сегодня российской властью. Уже в 2014 году JIT обратилась к РФ с просьбой предоставить всю соответствующую информацию. В мае 2018 года JIT специально запросила информацию о номерах на нескольких найденных компонентах ракеты. JIT не получила существенного ответа от РФ на этот вопрос и на разные другие просьбы о предоставлении правовой помощи с 2016/2017/2018 гг. В августе 2018 года РФ сообщила, что JIT не должна подавать дополнительные запросы на получение соответствующих доказательств", - отмечают следователи.
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- Напомним, 23 мая родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригадой вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию. ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
- Автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом домов, и о преступлениях советского режима, Дэвид Саттер заявил, что российские спецслужбы, вероятно, планировали сбить в небе над Донбассом пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы получить повод для полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.
- 17 сентября этого года в Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины. Министры обороны Украины и Великобритании назвали ложью новые "выводы" России по МН17.
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