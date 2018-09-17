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МН17: Международная следственная группа прокомментировала заявление России о новых "доказательствах"


фото: REUTERS
Международная следственная группа (Joint International Team, JIT) по расследованию катастрофы малайзийского авиарейса МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году, потребовала увидеть новые "доказательства" россиян по поводу причин трагедии

Об этом говорится в заявлении Международной следственной группы.

"JIT будет внимательно изучать информацию, представленную РФ сегодня, как только РФ даст JIT соответствующие документы. Об этом уже спрашивали в мае 2018 года и это является обязательным в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН. На сегодня JIT тщательно проанализировала всю информацию, предоставленную РФ и приняла это во внимание во время расследования", - заявили следователи.

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Кроме того, в JIT напомнили, что ранее РФ уже предоставляла ложные данные, и подчеркнули, что не один раз обращались с просьбой предоставить следствию всю имеющуюся информацию.

"Ранее было показано, что информация, предоставленная публично министерством обороны РФ и предоставленная JIT по нескольким пунктам - в том числе о якобы присутствии реактивного истребителя вблизи MH17 на радарных изображениях, - представленная на пресс-конференции в июле 2014 года, была неверной. JIT приняла к сведению информацию, впервые представленную сегодня российской властью. Уже в 2014 году JIT обратилась к РФ с просьбой предоставить всю соответствующую информацию. В мае 2018 года JIT специально запросила информацию о номерах на нескольких найденных компонентах ракеты. JIT не получила существенного ответа от РФ на этот вопрос и на разные другие просьбы о предоставлении правовой помощи с 2016/2017/2018 гг. В августе 2018 года РФ сообщила, что JIT не должна подавать дополнительные запросы на получение соответствующих доказательств", - отмечают следователи.

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