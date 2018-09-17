Меркель решила уволить главу внутренней разведки из-за его заявлений о событиях в Хемнице
17 сентября, 2018, 15:37
Канцлер Германии Ангела Меркель решила, что глава внутренней разведки ФРГ Ханс-Георг Маасен должен уйти со своей должности из-за его вмешательства в политические дела
Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил Die Welt со ссылкой на источники в коалиционном правительстве.
Как отмечается, Меркель считает, в частности, неприемлемыми скептические заявления Маасена о событиях в Хемнице, а также по поводу реальности видео, на котором преследовали людей с внешностью мигрантов.
По данным издания, решение дальнейшей судьбы главы разведки Германии Ганса Маасена запланировано на вторник, 18 сентября.
- Напомним, в Германии смерть 35-летнего мужчины вызвала стихийные протесты правых радикалов, которые устроили стычки с правоохранителями.
- В немецком городе Хемнице вечером в понедельник, 27 августа, состоялись новые демонстрации как сторонников правых взглядов, так и их противников.
- Позже в Хемнице в ходе демонстраций за и против принятия беженцев полиция задержала 300 человек, в результате беспорядков пострадали около десяти участников акций.
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