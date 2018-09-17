Меркель решила уволить главу внутренней разведки из-за его заявлений о событиях в Хемнице

17 сентября, 2018, 15:37

Канцлер Германии Ангела Меркель решила, что глава внутренней разведки ФРГ Ханс-Георг Маасен должен уйти со своей должности из-за его вмешательства в политические дела

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил Die Welt со ссылкой на источники в коалиционном правительстве.

Как отмечается, Меркель считает, в частности, неприемлемыми скептические заявления Маасена о событиях в Хемнице, а также по поводу реальности видео, на котором преследовали людей с внешностью мигрантов.

По данным издания, решение дальнейшей судьбы главы разведки Германии Ганса Маасена запланировано на вторник, 18 сентября.