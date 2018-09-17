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МАУ анонсировали запуск рейсов в трех новых направлениях


фото: simpletravel
В 2019 году авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начнет выполнять рейсы до Измира, Софии и Бухареста

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Запуск новых рейсов из Киева до Софии и Бухареста запланирован на начало летнего сезона – 31 марта 2019 года, а до Измира - с 15 июня 2019 года. Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании МАУ, а также в специализированных агентствах.

Полеты из Киева в Софию будут выполняться ежедневно на региональных самолетах Embraer-145. Одновременно на маршрутах Киев-Измир и Киев-Бухарест будут использоваться среднемагистральные воздушные суда Boeing 737-800.

Минимальная стоимость перелета в одну сторону с учетом налогов и сборов составит 591 гривну при условии заблаговременного бронирования.

Также в период летней навигации МАУ планирует увеличить количество полетов на уже существующих направлениях. В частности, с 31-го марта 2019 года рейсы между Киевом и Днепром будут выполняться трижды в день, между Киевом и Одессой – трижды в день, между Киевом и Будапештом – дважды в день.

 

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