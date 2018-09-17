Маттис предупредил Македонию о вероятном вмешательстве россиян в референдуме

17 сентября, 2018, 11:34

Министр обороны США Джеймс Маттис предупредил Македонию о том, что Россия попытается вмешаться в референдум об изменении названия страны для вступления в ЕС и НАТО

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 17 сентября, Маттис прибыл в Македонию и предостерег от попыток россиян повлиять на результаты плебисцита путем распространения дезинформации.

"Мы просто наблюдаем за тем, как македонцы формируют свое будущее, не сформировано кем-то другим. Мы не хотим видеть, как Россия будет делать там то, что пыталась сделать во многих других странах", - сказал глава Пентагона.

Предполагается, что Маттис, встретится с премьер-министром Македонии, а также с министром обороны. Кроме того, глава Пентагона должен встретиться с президентом Георге Ивановым, который имеет соглашения с Грецией об изменении названия страны для вступления в НАТО и ЕС.

США считают, что Россия работает на подрыв референдума, в частности, путем подкупа людей и распространения дезинформации.

"Несомненно, они перевели деньги и также проводят широкие кампании влияния", - добавил Маттис.

Референдум в Республике Македония об одобрении сделки с Грецией об изменении названия страны на "Республика Северная Македония" запланирован на 30 сентября 2018 года. Изменение названия необходимо для открытия пути в ЕС и НАТО, пока блокирует Греция из действующую название страны. На референдуме македонцев спросят, одобряют ли они соглашение.