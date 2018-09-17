Лучший боксер мира потерпел первое поражение в карьере
17 сентября, 2018, 10:15
Лидер рейтинга лучших боксеров мира казахстанец Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу
По итогам 12 раундов лишь один судья решил, что бой закончился вничью 114:114, двое других отдали минимальное преимущество Альваресу со счетом 115:113. Мексиканец стал новым обладателем чемпионских поясов в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBO и журнала The Ring.
Это первое поражение в карьере Геннадия Головкина, который до этого 20 раз подряд защитил чемпионские пояса.
Сауль Альварес не проигрывает пять лет, единственное поражение он потерпел в бою против Флойда Мейвезера в 2013 году.
- В прошлом году первый бой между Головкиным и Альваресом завершился скандальной ничьей.
- Раньше у Головкина отобрали титул IBF, из-за отказа казахстанца встречаться с украинцем Сергеем Деревянченко.
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